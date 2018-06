Anzeige

Wenn sich Politiker oder Parteien mehr Geld in eigener Sache genehmigen, ist meistens ein Aufschrei programmiert. Von wegen, die wollen sich doch nur alle die Taschen vollstopfen. Das ist natürlich Unsinn. Schließlich ist die Demokratie nicht zum Nulltarif zu haben. Der Berliner Politikbetrieb hat auf derlei Populismus durchaus reagiert, indem er in den vergangenen Jahren manche Intransparenz beseitigte. Und das ist zweifellos gut so. Beispiel Abgeordnetenvergütung. Wo einst Zuwächse kaum nachvollziehbar erschienen, ist die Anpassung der Diäten jetzt an die Lohnentwicklung gekoppelt.

Bei den staatlichen Zuwendungen für die Parteien herrscht ein vergleichbares Prinzip. Doch nun sollen sie gleich um satte 15 Prozent zulegen. Als Begründung müssen die Digitalisierung der Kommunikationswege und die Datensicherheit herhalten. Was aber noch stutziger macht: Die ganze Operation soll im parlamentarischen Eilverfahren durchgeboxt werden. Dabei verlangt ein derart kräftiger Schluck aus der Pulle ebenso zugkräftige Argumente. Aber davor drückt sich die große Koalition.

Ihr geht es offenbar auch um etwas ganz anderes: In vielen Wahlen haben Union und SPD massiv an Stimmen verloren. Da liegt der Gedanke nicht fern, die Steuerzahler etwas stärker zur Kasse zu bitten. Und das auch noch möglichst geräuschlos.