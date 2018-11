Völlig überflüssig

Immer noch Gibraltar. Pedro Sánchez, der spanische Ministerpräsident, hält weiter seine Drohung aufrecht, den mühsam ausgehandelten Brexit-Deal zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich platzen zu lassen, wenn ihm die EU-Partner und Großbritannien nicht in Sachen Gibraltar entgegenkommen. Bis morgen ist noch Zeit für letzte Verhandlungen. Ein ärgerliches Politiktheater.

Eigentlich war ja schon alles geklärt. Ende April vergangenen Jahres, kurz nachdem Großbritannien formell seinen Austritt aus der Europäischen Union angekündigt hatte, beschlossen die übrigen EU-Staaten eine Reihe von „Leitlinien“ für die damals anstehenden und mittlerweile abgeschlossenen Brexitverhandlungen. Leitlinie Nummer 24 sagte: „Nachdem das Vereinigte Königreich die Union verlassen hat, darf ohne Einigung zwischen dem Königreich Spanien und dem Vereinigten Königreich kein zwischen der Union und dem Vereinigten Königreich geschlossenes Abkommen auf das Gebiet von Gibraltar Anwendung finden.“ Das hieß: Spanien erhielt für alle künftigen Gibraltar-Verhandlungen ein Vetorecht.

Dass Spanien in Sachen Gibraltar eine Sonderrolle beansprucht, hat mit der besonderen Geschichte des Miniterritoriums an der Südspitze der Iberischen Halbinsel zu tun: Das Vereinigte Königreich riss sich den damals hauptsächlich von Affen bewohnten Felsen 1704 während des Spanischen Erbfolgekrieges unter den Nagel, womit sich die Spanier 1713 im Frieden von Utrecht abfanden – ohne allerdings für alle Zeiten auf den Landzipfel zu verzichten. Sollte Großbritannien die Lust an seiner Kolonie verlieren, fiele sie an Spanien zurück. Das ist bis heute nicht geschehen, Gibraltar ist immer noch britisch.

Die Gibraltarer wollen keine Spanier sein. Aber der Rest Europas versteht, dass Spanien bei Gibraltarer Angelegenheiten ein gewichtiges Wort mitzureden hat. Irgendwas ist bei der Abfassung der Brexitvereinbarung schiefgelaufen. Der Inhalt der Leitlinie 24 hat es in keiner Form in den Entwurf über die Austrittsvereinbarung geschafft, die morgen von den EU-Mitgliedern abgesegnet werden soll. Es gibt dafür keine gute Erklärung. Die EU-Partner stehen grundsätzlich aufseiten der Spanier. Die Briten beharren zwar auf ihrer Souveränität über Gibraltar, die aber von Spanien auch nicht infrage gestellt wird.

Also dürfte London nichts dagegen haben, in Zukunft über alle anstehenden Gibraltar-Fragen mit Madrid statt mit Brüssel zu verhandeln. Dem spanischen Wunsch nach einer expliziten Erwähnung seiner besonderen Ansprüche steht grundsätzlich nichts im Wege. Der Streit kurz vor Toresschluss ist ein gänzlich überflüssiger. Aus spanischer Sicht ist es „von nationalem Interesse“, dass der Inhalt der Leitlinie 24 in einen rechtsverbindlichen Vertrag gegossen wird. Weder das Vereinigte Königreich noch die EU-Partner vergäben sich irgendetwas, wenn sie den Spaniern ihren Wunsch erfüllen.

