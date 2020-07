Völlig unprofessionell

Es ist kaum zu glauben, wie hilflos der Rechtsstaat in der Affäre um Todesdrohungen per Mail mit dem zynischen Kürzel „NSU 2.0“ wirkt. Die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz und ihre Familie müssen schon seit zwei Jahren damit leben. Dann kam noch die Linken-Politikerin Janine Wissler hinzu, und nun erhält auch noch die Kabarettistin Idil Baydar rechtsextremistische Drohungen. Über all diese Frauen werden munter persönliche Daten von Polizeicomputern abgerufen – mal aus Frankfurt, mal aus Wiesbaden. Der oder die Täter scheinen sich sehr sicher zu fühlen, das Land Hessen und seine Sicherheitsbehörden werden regelrecht vorgeführt.

Innenminister Peter Beuth hat schon nach den ersten Drohmails die Richtlinien zum Abfragen solcher Informationen verschärft. Gebracht hat das offenbar nichts. Immer wird zwar der abfragende Polizeibeamte ausfindig gemacht. Doch der sagt, er wisse auch nicht, wer da unter seinem Account zugange war. Jetzt soll diese Abfrage weiter erschwert werden – hoffentlich mit Erfolg.

Die Affäre hat mit dem loyalen und wackeren Landespolizeipräsidenten Udo Münch ein erstes Opfer gefunden. Und warum? Weil der Innenminister erst in einer fragwürdigen Aktion dem Landeskriminalamt die Schuld daran gab, dass er von den neuerlichen Abfragen auf Polizeicomputern nichts wusste. Dann stellte sich heraus, dass das LKA die Infos sehr wohl weitergab, sie dann aber in dem Beuth direkt unterstellten Landespolizeipräsidium hängenblieben.

Der Rücktritt ist wahrlich kein Befreiungsschlag für den Minister. Man fragt sich, wie weit Beuth seinen Laden noch im Griff hat. Sein Umgang mit der Affäre wirkt alles andere als professionell. Er wird sich noch unbequemen Fragen stellen müssen.

