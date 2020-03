Es ist leider kein neuer Befund: Die Infrastruktur in Deutschland ist vielfach marode und dringend sanierungsbedürftig. Brücken bröseln und müssen gesperrt werden, das in die Jahre gekommene Schienennetz bremst den Bahnverkehr an vielen Stellen, anstatt ihn zu beschleunigen. Dass Handlungsbedarf besteht, hat die Politik erkannt – allerdings nicht dank vorausschauender Planung, sondern schlicht und ergreifend, weil vielerorts der Kollaps droht. Unverständlicherweise vernachlässigt eines der reichsten Länder der Welt nicht nur seine bestehende Infrastruktur, es lässt auch den Ausbau von schnellen Internetverbindungen schleifen.

Zwar hat sich die Versorgung von Unternehmen mit schnellen Anschlüssen zuletzt deutlich verbessert, dennoch bleibt Deutschland im europäischen Mittelfeld stecken. Das ist völlig unverständlich, denn Infrastruktur – gleich, ob klassisch oder digital – ist ein zentraler Faktor, wenn Firmen über künftige Standorte entscheiden. Dazu kommt, dass schnelle Datenverbindungen für Deutschlands wirtschaftliche Entwicklung existenziell sind: ohne raschen Informationsaustausch keine Digitalisierung, keine vernetzte Produktion, keine neuen Mobilitätsformen wie autonomes Fahren. Dass die Bundesregierung den zügigen Ausbau von schnellen Internetverbindungen auf die lange Bank schiebt, gehört zu den größten politischen Rätseln unserer Zeit.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.03.2020