Völlig weltfremd

Länder und Kommunen protestieren zu Recht gegen die seltsamen Pläne des Finanzministers. Olaf Scholz will die Zuschüsse des Bundes für Flüchtlinge nach den Berechnungen der Hamburger Senatskanzlei drastisch kürzen. Nämlich von derzeit 4,7 Milliarden auf 1,3 Milliarden Euro. Der SPD-Politiker hat diese Zahlen gestern gar nicht bestritten, sondern nur darauf verwiesen, dass inzwischen viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen würden. Deshalb sei es logisch, dass auch die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung von Asylbewerbern sinken müssten. Nur: Es sind ja noch immer hunderttausende Menschen da. Und die müssen integriert werden.

Aber was macht der Finanzminister? Er will die Ausgaben pro Flüchtling für die ersten fünf Jahre nach der Ankunft in eine einzige Pauschale zusammenfassen. Das klingt auf den ersten Blick gut. Denn dadurch könnte der bürokratische Aufwand verringert werden. Interessant ist aber: Diese Pauschale soll jedes Jahr reduziert werden. Der Finanzminister glaubt also, dass die Ausgaben für die Integration automatisch sinken.

Diese Sichtweise ist aber weltfremd. Die Kinder der Flüchtlinge müssen jeden Tag in die Kita oder zur Schule gehen. Auch die Integration in den Arbeitsmarkt dauert lange Zeit. Viele Asylbewerber müssen außerdem von Sozialarbeitern oder Psychotherapeuten betreut werden, weil sie von Krieg und Terror traumatisiert wurden. Das lässt sich nicht so berechnen wie die steuerliche Abschreibung eines Wirtschaftsgutes.

Völlig unverständlich ist es auch, dass der Finanzminister die Kosten für abgelehnte Asylbewerber mit Duldungsstatus nicht übernehmen will. Es kann nicht sein, dass sich der Bund da aus der Verantwortung stiehlt.

