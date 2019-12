Noch einmal flackerte der Streit auf. Noch einmal wurden Befürchtungen, aber auch Hoffnungen und Versprechungen hervorgeholt – aber da hatte sich das britische Unterhaus am Freitag bereits geleert. Zu lange, zu nervenzehrend, zu belastend waren die Monate der erbitterten Auseinandersetzung gewesen. Am Ende zeigten sich nicht nur die Briten, sondern auch die Europäer froh, dass es eine Entscheidung gab und gibt, mit der beide Seiten nun weiterarbeiten können.

Doch genau genommen wurde nichts geregelt, was die künftigen Beziehungen betrifft. Denn alle guten und schlechten Argumente kommen spätestens ab Anfang Februar wieder auf den Tisch, wenn London und Brüssel einen Handelsvertrag diskutieren. Dass Premierminister Boris Johnson schon jetzt und ohne Not eine Verlängerung der Verhandlungsfrist per Gesetz ausschloss, hat die EU überrascht. Weil ein rundes und tragfähiges Wirtschaftsabkommen in der Regel sehr viel mehr Zeit braucht. Doch in Brüssel gehen viele davon aus, dass der Premier damit nur einen weiteren Anlauf nahm, um die EU unter Druck zu setzen, die um jeden Preis einen Brexit ohne Deal vermeiden möchte. Diskussionen über Details sind damit unmöglich, ein paar allgemeine Vereinbarungen erscheinen denkbar – mehr nicht.

Aber vermutlich will Johnson genau das: einen Vertrag voller Unverbindlichkeiten. Die EU hat dagegen angekündigt, hart zu bleiben. Was das heißt, lässt sich an vielen Freihandelsverträgen der jüngeren Zeit ablesen: In wesentlichen sozialen und ökonomischen Bereichen besteht Brüssel darauf, dass die europäischen Standards eingehalten werden. Nur wer auf diesem Niveau produziert, Dienstleistungen erbringt und Werte einhält, darf auch auf dem Binnenmarkt Geschäfte machen.

Da rasen also immer noch zwei Züge ungebremst aufeinander zu – voller Ungewissheit, wer zuerst bremst. Denn auch, wenn im britischen Unterhaus am Freitag wieder einmal die Träume (vielleicht besser: Illusionen?) von einem selbstständigen Großbritannien, dem die ganze Welt offensteht, die Rede war, so weiß Johnson doch sehr wohl, dass die Wirtschaft, der Finanzmarkt, die Dienstleister, die Forscher die enge Anbindung an Europa brauchen.

Die dürfte im Übrigen auch der einzige Weg sein, um wenigstens den Versuch zu unternehmen, den verdunstenden Zusammenhalt innerhalb des Vereinigten Königreiches zu retten. Johnson hat an diesem Tag zwar eine Mehrheit für den Brexit bekommen. Aber ob es auch ein Gewinn für sein Land ist, muss man mehr denn je bezweifeln.

