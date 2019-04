Die Schlussphase im Estádio da Luz zu Lissabon war angebrochen, als in den Reihen der heimischen Benfica noch einmal Unruhe ausbrach. Eintracht Frankfurt, seit der 20. Minute in Unterzahl, verriegelte nicht etwa das eigene Tor, um das akzeptable 2:4 im Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales zu verteidigen, sondern griff mutig an. Mit einem Mann weniger, mit letzter Kraft, mit riesiger Leidenschaft.

Die Energieleistung in der portugiesischen Hauptstadt steht sinnbildlich für die fantastische Visitenkarte, die die Eintracht in dieser Saison auf internationaler Bühne für den deutschen Fußball abgibt. Vollgas statt Verzagtheit lautet das Motto der Hessen, die nicht über die Doppelbelastung jammern, sondern die europäischen Festabende angemessen zelebrieren. Mit diesem Spirit bleibt im Rückspiel am nächsten Donnerstag auch der Einzug ins Halbfinale realistisch, in dem wohl der große FC Chelsea warten würde.

Ein wenig erinnern die Frankfurter mit ihrem unbändigen Willen an die Schalker „Eurofighter“, die 1997 zum letzten Mal den damals noch Uefa-Cup genannten Pokal nach Deutschland holten. Mit dem Unterschied, dass die Eintracht den weitaus besseren Fußball spielt. Seit dem Schalker Triumph hat die Bundesliga in dem Wettbewerb ein weitgehend klägliches Bild abgegeben – auch, weil kein Verein die Europa League so ernst genommen und als große Chance begriffen hat wie die Hessen in dieser Saison.

Selbst wenn – was nach dem unglücklich verlaufenen Hinspiel denkbar ist – gegen Benfica Endstation sein sollte, könnten die Frankfurter ihre Ausnahmesaison noch krönen. In der Bundesliga spricht momentan einiges dafür, dass im Spätsommer im Waldstadion die Champions-League-Hymne erklingen wird.

