Vom Glauben geprägt

Seit 1889 haben sie in Mannheim Dienst am Menschen geleistet – erst im Bürgerhospital, dann im Theresienkrankenhaus: die Schwestern vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Dass sie nun die Verantwortung für die Kliniken an der Bassermannstraße und in A 2 abgeben, stellt einen sehr tiefen Einschnitt dar. Er ist sehr bedauerlich, doch angesichts des fehlenden Nachwuchses nicht nur verständlich, sondern zur Sicherung der Zukunft der Häuser völlig richtig. Von tiefem Glauben geprägte aufopferungsvolle Hingabe, wie sie die Vinzentinerinnen vorgelebt haben, ist eben gesellschaftlich leider nicht mehr „in“.

Da kann man von Glück sagen, dass sich ein anderer Orden gefunden hat, um das katholische Krankenhaus weiterzuführen, und das segensreiche Wirken der neun verbleibenden Ordensschwestern fortgesetzt wird.

Auch wenn der Übergang zum 1. Januar erfolgte, waren die Leute der Trierer BBT-Gruppe doch schon ein halbes Jahr im Haus. Seither haben sie sich nicht, wie das sonst oft bei Übernahme kleinerer Firmen durch Großkonzerne erfolgt, auftrumpfend aufgespielt und ihre Konzepte einfach übergestülpt. Man hört von vielen Mitarbeitern, sieht und spürt, dass sie zwar manch handgestrickte Vorgehensweise professionalisieren wollen und müssen, aber dies mit Respekt vor dem Bewährten tun.

Für Patienten wie Mitarbeiter ist wichtig, dass die besondere christlich-menschliche Prägung des Hauses erhalten bleibt – als wohltuender Kontrast, ja als Insel im oft durchökonomisierten Gesundheitswesen, wo man nur eine Nummer ist und fließbandmäßig abgefertigt wird.

