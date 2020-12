Von Belastung und Terminen

Das DFB-Bundesgericht verhandelte am Donnerstag eine pikante Angelegenheit. Bayer Leverkusen verlangte im Sinne der Gleichbehandlung, dass die Partie der 2. DFB-Pokalrunde gegen Eintracht Frankfurt von kurz vor Weihnachten in den Januar verlegt wird. Der DFB hatte den Rheinländern dieses Anliegen verwehrt, während der FC Bayern laut einem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ nur eine kurze Mail an den Verband schicken musste – drei Stunden später war das Pokalmatch gegen Zweitligist Holstein Kiel neu terminiert. Ein Vorgang, der unangenehm nach Sonderrechten für die Münchner roch. Die Richter gaben Leverkusens Antrag zur Verlegung statt, es habe eine Art „Willkürakt“ stattgefunden.

Was nach dem Streit um eine Formalie klingt, besitzt auch einen relevanten sportlichen Hintergrund. Denn die möglichen Herausforderer des Dauer-Meisters aus dem Süden wissen, was den FC Bayern auf dem Weg zum neunten Titel in Folge stolpern lassen könnte: die knüppelharte Belastung in Corona-Zeiten, unter der selbst der Münchner Luxuskader in diesen Tagen erstmals sichtbar ächzt.

Beim 3:3 gegen Leipzig verhinderte nur ein Kraftakt eine womöglich schmerzhafte Niederlage im Titelrennen, generell bieten die maximal beanspruchten Bayern in den vergangenen Wochen zum ersten Mal in der Ära Flick Angriffsflächen. Ein schmuckloses 2:1 in Köln, 1:1 gegen Bremen, ein eher glückliches 3:1 in Stuttgart, Leipzig – die Zeiten, in denen der FCB in seiner eigenen Liga spielte, sind vorerst vorbei. Dass der große Rivale Borussia Dortmund diese klitzekleine Schwächephase wieder einmal nicht auszunutzen weiß, steht auf einem anderen Blatt.

In dieser gnadenlos eng getakteten Saison könnte es einen gewaltigen Unterschied machen, dass man offensichtlich Vorteile bei der Spielplangestaltung genießt. Wenn der FC Bayern Anfang Februar bei der Club-WM in Katar antritt, stehen die nächsten Verlegungen an.

