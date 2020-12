Von der Resterampe

Drei Monate vor der Landtagswahl leert die grün-schwarze Koalition ihre politische Reste-rampe. Da präsentiert dann Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am einen Tag mit dem E-Ticket eines seiner Herzensprojekte. Am nächsten Tag kommt Innenminister Thomas Strobl von der CDU mit einem Konzept zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger auf öffentlichen Plätzen oder in dunklen Parks um die Ecke. Bei genauerem Hinsehen enthält der Projektkatalog dann allerdings ein paar Sachen, die längst in der Praxis erprobt werden. Das politische Signal ist klar: Jeder Koalitionspartner darf bis zuletzt Punkte auf den Gebieten sammeln, die fürs Profil wichtig sind. Gleichzeitig wird der politische Alltag aber von einem lauter werdenden Wahlkampfgetöse überlagert.

Ein Patentrezept zur Verbesserung der Sicherheitslage in den Städten ist den Experten nicht eingefallen. Das ist kein Wunder, denn es sind ganz unterschiedliche Probleme, die den Bürgern Angst machen. Das reicht von der steigenden Zahl von Messerattacken bis zu betrunkenen und aggressiven Jugendlichen rund um Kneipen oder in Parks. Dazu kommen immer öfter scheinbar aus dem Nichts entstehende Krawalle. Die gesammelten Ideen sind eher ein Puzzle von unterschiedlichen Bausteinen. Vieles ist hoch umstritten, etwa die Videoüberwachung in Innenstädten. Bauliche Veränderungen von Plätzen zur Verbesserung der Sicherheitslage kosten sehr viel Geld. In vielen Städten liegt das Thema deshalb brach. Da leistet die umfangreiche Ideensammlung gute Dienste, weil sie das Bewusstsein der Verantwortlichen vor Ort schärft.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020