Kleingärtner haben es nicht immer leicht. Erst haftete den Vereinen ein hartnäckiger Spießer-Ruf an. Seit sich mehr und mehr junge Familien für sie interessierten, liegen Schrebergärten zwar zunehmend im Trend. Doch mit dem Zuzug in die Städte begannen auch neue Diskussionen. „Reißt die Hütten ab!“, titelte die Wochenzeitung „Die Zeit“ vor einem Jahr polemisch. Ob in Ulm oder Berlin – in mehreren Städten sollen Gartenkolonien dringend benötigtem Wohnungsbau weichen. Auch in Mannheim sind solche Diskussionen nicht unbekannt. Hier will die Stadt 26 Kleingärten zugunsten des Radschnellwegs entlang der Feudenheimer Au umsiedeln.

Doch auch wenn ein Garten eben nur gepachtet und kein Besitz ist, auch wenn die Platznot in Städten groß ist: Kleingartenanlagen sind von großem Wert. Sie bieten einen kleinteiligen und somit abwechslungsreichen Lebensraum für Insekten und Vögel, sie bilden Frischluftschneisen in den immer dichter und wärmer werdenden Städten.

Ihren Pächtern bieten sie die Möglichkeit, das eigene Gemüse und Obst anzupflanzen und Kindern die Natur näher zu bringen. Vor allem für Menschen mit kleinen Wohnungen sind sie ein Zufluchtsort. In der Stille, im Grünen. Gerade in der Corona-Zeit ist das von unschätzbarem Wert. Außerdem kommen die Anlagen auch denen zugute, die keine Parzelle haben: Spaziergänge sind dort weiterhin möglich – im gebotenen Abstand natürlich.

