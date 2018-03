Anzeige

Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde, möglichst direkt bis zum Haus“, lautet ein Ziel im Koalitionsvertrag. Das klingt erstmal gut. Weniger gut klingt das Datum, zu dem dieses Ziel erreicht sein soll: 2025. Das ist viel zu spät.

Denn die negativen Folgen von langsamen Leitungen sind bereits heute an vielen Stellen zu spüren. Gerade auf dem Land sind große Gebiete unterversorgt. Es mangelt dort nicht nur an Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch an schnellem Internet.

Doch nicht nur in abgelegenen Gebieten sind niedrige Übertragungsraten gang und gäbe. Selbst am Rand von Großstädten können die Bedingungen teils von Straße zu Straße variieren. Für manche Unternehmen sind damit enorme Produktionsnachteile verbunden, die Konkurrenten, die nur ein paar Hundert Meter entfernt angesiedelt sind, nicht haben.