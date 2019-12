Von wegen Jugendsünde

Tattoos sind so eine Sache: Arschgeweih mit 20, weglasern mit 30. Jugendsünden halt. CDU-Kreisvorstand Robert Möritz ist 29 und kommt aus Sachsen-Anhalt. Möritz bereut es nach seinen Angaben auch, dass er sich vor Jahren ein Neonazi-Tattoo am Ellenbogen hat stechen lassen. Doch seltsamerweise trägt Möritz es noch immer. Hat er Angst vor den Schmerzen, die bei der Tattoo-Entfernung sehr groß sein sollen? Oder lügt der Politiker seine Parteifreunde an? Diese haben ihm die Geschichte seiner Wandlung bisher entweder treudoof geglaubt (was nicht gut wäre) oder kein Problem mit Möritz’ Verbindungen ins rechtsextreme Milieu (was noch schlimmer wäre).

Dass eine Partei , die nicht AfD heißt, jemanden in den Kreisvorstand wählt, der 2011 bei einer Neonazi-Demo als Ordner eingesetzt wurde, darf nicht passieren. Selbst wenn seine CDU-Kollegen das nicht wussten, kennt man sich aller Erfahrung nach untereinander in der Provinz, zu der der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld gehört. Deshalb wirkt die Verblüffung über die zweifelhafte Vergangenheit des 29-Jährigen unglaubwürdig. Zumal dieser immerhin bis zum vergangenen Sonntag auch noch Mitglied beim rechtslastigen Verein Uniter war. Spätestens nach dem Bekanntwerden der seltsamen Vita des Robert Möritz hätte die CDU sofort ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn einleiten müssen.

Stattdessen stänkerte die Landes-CDU gegen die Bündnispartner in der Kenia-Koalition, also SPD und Grüne, die sich zurecht empört darüber zeigten, dass Typen wie Möritz in der CDU Posten bekommen. Der Grünen-Tweet „Wieviel Hakenkreuze haben Platz in der #CDU“ war zwar polemisch, dass CDU-Politiker sogar die Koalitionsfrage stellten, aber unglaublich.

Vielleicht wäre es einigen in der Partei sogar recht, wenn das Bündnis platzt. Die AfD stünde ja bereit. Auch vor diesem Hintergrund ist es unerklärlich, dass die Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer so lange geschwiegen und die Causa Möritz den Landespolitikern in Sachsen-Anhalt überlassen hat. Damit beweist sie wieder einmal Führungsschwäche.

