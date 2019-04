Von wegen Volksheld

Selbst im Moment der Niederlage versteht sich Julian Assange zu inszenieren. Als die britischen Beamten den bärtigen Wikileaks-Gründer aus seinem Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London abführten, sträubte er sich. Julian gegen den Rest der Welt. Und gewiss wird der Australier auch die Plattform der Justiz nutzen, sich als Opfer von Regierungen zu präsentieren, die ihn dafür bestrafen wollen, Geheimnisse öffentlich gemacht zu haben.

Ein Volksheld ist Assange schon lange nicht mehr. Dass er sich zum willigen Werkzeug russischer Hacker machte, deren gestohlene E-Mails von Hillary Clinton er im Wahlkampf veröffentlichte, verwandelte ehemalige Unterstützer in Gegner. Assange hat gewiss mit einen Verdienst daran, dass nun Donald Trump im Weißen Haus sitzt.

Gefühlt ist Assange mehr ein Verräter als ein Verteidiger der Freiheit. Und gewiss kann er für sich nicht in Anspruch nehmen, wie ein Journalist behandelt zu werden. Investigative Reporter hacken weder Passwörter von Regierungscomputern noch machen sie sich zum Werkzeug von Geheimdiensten. Genau dafür muss er sich nun in den USA vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn nicht aufgrund eines Spionagegesetzes an, stattdessen geht es im Fall der Wikileaks-Publikation von Kriegsakten aus Irak und Afghanistan um Verschwörung mit Chelsea Manning gegen die Regierung der USA.

Die Gefahr aus Sicht von Bürgerrechtlern besteht darin, dass die USA zusätzliche Anklagen erheben, die Assange zu einem Testfall für die Pressefreiheit machten. Die Trump-Regierung könnte nämlich versucht sein, Assange für etwas zu verfolgen, was Journalisten jeden Tag tun: Quellen pflegen, vertrauliche Informationen sammeln und veröffentlichen – auch und gerade, wenn es der Regierung nicht passt.

Es geht dann nicht darum, einen fragwürdigen Charakter zu verteidigen, sondern die Pressefreiheit. Deshalb ist der Fall komplizierter, als er zunächst erscheint.

