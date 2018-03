Vorbildliche Arbeit

Anzeige

Viele Wünsche können nicht erfüllt werden. So manche Schule, die bisher zu kurz gekommen ist, hätte gerne einen Sozialarbeiter. So manche Schule hätte gerne Bauarbeiter und schweres Gerät, um marode Gebäudeteile zu sanieren. So manche Schule hätte gerne eine bessere Ausstattung. Aber das Geld ist knapp. Auch wenn die Ungeduld der Betroffenen mehr als verständlich ist: Die vielen Hausaufgaben, die die Stadt hat, kann sie nicht alle auf einmal stemmen.

Was die städtische Schulstatistik angeht, hat die Verwaltung ihre Arbeit allerdings vorbildlich erledigt. Die Zahlen und Daten in dem 160 Seiten starken Werk geben einen detaillierten Überblick darüber, wo in Mannheim Handlungsbedarf besteht und wie schwächere Schüler so gefördert werden können, dass sie den Einstieg in den Beruf schaffen und sich im Leben bewähren.

So ganz nebenbei werden einmal mehr Versäumnisse des Landes deutlich – zum Beispiel, weil es sich aus der Förderung der Schulkindbetreuung zurückgezogen hat oder die Stadt im vor- und nachschulischen Bereich bei der Inklusion ziemlich hängen lässt. Aber wen wundert’s: Die Stuttgarter Regierung schafft es ja nicht einmal, ihre ureigenste Aufgabe zu bewältigen – die Schulen personell so auszustatten, dass sie nicht nur den Mangel verwalten müssen.