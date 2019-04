Vorbildliches Engagement

Gunther Schulz und der Freundeskreis des traditionsreichen Mannheimer Planetariums haben einen langen Atem bewiesen und ein von der ersten Idee bis zu den letzten Details rundum gutes Projekt – nahezu – verwirklicht. Denn so lehrreich Planetenpfade allgemein sein mögen, so gibt es doch kaum irgendwo ein vergleichbares, in sich absolut maßstabsgetreues, auf einer geraden Linie angeordnetes Modell des Sonnensystems.

Die geplante Installation fügt sich zudem harmonisch in die neu gestaltete Augustaanlage und lockt Spaziergänger zum Flanieren und Promenieren auf Mannheims Vorzeige-Straße. Das Modell mit den rund um die Uhr leuchtenden Gestirnen knüpft auch an die Geschichte Mannheims und der Kurpfalz als Ort astronomischer Forschung an und wertet ganz nebenbei die Oststadt weiter auf.

Dies alles ist ganz im Sinne des Planetariums-Gründers Heinz Haber (1913-1990). Der „Fernsehprofessor“ und Wissenschaftspublizist hatte den Freundeskreis 1978 gegründet und begonnen, Gelder für den Planetariums-Neubau zu sammeln. Mit dem Geldsammeln für gute Projekte hat der Förderverein seither nicht mehr aufgehört und zeigt somit ein vorbildliches bürgerschaftliches Engagement.

