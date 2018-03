Vorsicht geboten

Anzeige

. . . und ein paar Fragezeichen

Das alles hört sich gut an – und angesichts der in den vergangenen Jahren gezeigten Leistungen ist das uneingeschränkte Vertrauen von Löw in seine Mannschaft sowie die demonstrative Gelassenheit auch richtig. Ein „ja, aber“ gibt es allerdings trotzdem. Einen Stürmer der Marke Miroslav Klose, der die Eigenschaften des klassischen Neuners stets mit großem Spielverständnis paarte und gerade deswegen zu den größten Stürmern aller Zeiten zählt, haben die Deutschen nicht. Kein Mario Gomez, kein Sandro Wagner und auch kein Timo Werner bietet das Gesamtpaket eines Miroslav Klose. Rechtsverteidiger Phillip Lahm ist und bleibt unersetzlich, gerade auch in der Defensive. Er war einfach Weltklasse – und das ist Joshua Kimmich (noch) nicht. Und dann wären da noch die Personalien Marco Reus und Julian Draxler für die Position auf der offensiven linken Außenbahn. Der eine war monatelang verletzt – und ist stets anfällig für neue Wehwehchen. Der andere sitzt in Paris regelmäßig nur auf der Bank.

Viel spricht trotzdem dafür, dass die Deutschen bei der Weltmeisterschaft weit kommen – allein schon wegen der recht günstigen Auslosung. Die aktuelle Mannschaft allerdings für besser als die Auswahl von 2014 zu halten, ist gefährlich, vorschnell und sogar ein wenig respektlos. Denn diesen Nachweis muss das DFB-Team im Sommer 2018 erst noch erbringen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018