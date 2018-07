Vorsicht geboten

Anzeige

Im Übrigen: Wer sich einigermaßen auskennt und mit der Materie befasst, kann selbst umsetzen, was viele der digitalen Verwalter praktizieren: Börsengehandelte Fonds, die sogenannten ETF, kaufen. Sie bilden die Entwicklung eines Börsenindex nach. So oder so gilt: Weil es an der Börse nicht nur nach oben geht, kann auch der Wert eines ETF schwanken und fallen. Das muss jeder Anleger wissen, egal ob er direkt Aktien und ETFs kauft oder sich einer Bank oder Sparkasse anvertraut. Wichtig bleibt: Nur Geld nehmen, das man kurzfristig nicht braucht. Und mit einer Perspektive von mindestens fünf Jahren anlegen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.07.2018