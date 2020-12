Vorsicht hilft

Die Situation ist angespannt, die Lage ernst. Die Zahl der Corona-Infektionen bewegt sich seit Wochen auf einem hohen Niveau, die Betten auf den Intensivstationen werden knapp, und das gilt auch für das Personal. Denn ein Intensivbett ist nur einsatzbereit, wenn es auch die Pflegekräfte gibt, die den Schwerkranken darin betreuen können.

Trotzdem: Wir haben keine Triage-Situation in Deutschland, keine Behandlungspriorisierung, wie sie seit ein paar Wochen durch die Köpfe der Menschen geistern. Die Knappheiten, von denen wir reden, sind nicht existenziell. Kein Krankenhaus in Deutschland steht aufgrund der Corona-Pandemie aktuell vor der Entscheidung, welchen Patienten es noch behandeln kann und welchen es mangels Intensivbett oder Beatmungsgerät dem Sterben überlassen muss.

Eine Triage ist ein Dilemma. Es gibt keinen guten Ausweg, egal, wie sich Ärzte und Pfleger entscheiden. Ein Mensch wird – sehr wahrscheinlich – sterben, und es macht die Entscheidung nicht einfacher, die Lösung nicht besser, sich dabei an klinischen Erfolgsaussichten zu orientieren. So gilt es, solche Extremsituationen zu vermeiden. Überhaupt darf ein Leben nicht gegen ein anderes Leben aufgerechnet werden, Alt gegen Jung, Single oder Vater von drei Kindern, das verbietet das Grundgesetz, das die Unantastbarkeit der Würde jedem Menschen garantiert.

Im medizinischen Alltag kommt Triage trotzdem immer wieder vor: Die Einstufung von Patienten nach Dringlichkeit ist auch ohne Pandemie notwendig. In der Notaufnahme beispielsweise sind Einweisungen nicht planbar. Wenn drei Notfälle gleichzeitig in eine Klinik kommen, muss der Notarzt entscheiden, über wen er sich als Erstes beugt. Triage, die Festlegung einer Reihenfolge für die Behandlung, ist dort also ein ganz normaler Vorgang.

Auch im Rettungsdienst und Katastrophenschutz ist das Prinzip der „Sichtung“ seit jeher fester Begriff: Auch bei einem schweren Unglück können die Helfer unmöglich alle sofort versorgen, sie sichten die Verunglückten und teilen sie ein.

Ressourcenknappheit ist also kein neues oder spezifisches Problem dieser Pandemie. Anders als bei Notfällen und Unfällen lässt sie sich aber vermeiden oder das Überschreiten der Belastungsgrenze möglichst lange hinauszögern: Denn jeder Einzelne kann, in einem gewissen Rahmen, dafür sorgen, kein Corona-Patient zu werden. Dieser Verantwortung sollte sich inzwischen jeder bewusst sein, auch um Ärzte und Pfleger davor zu bewahren, eines Tages entscheiden zu müssen, wer das letzte Beatmungsgerät erhält.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020