Vorsicht vor Aktionismus

Worms gleicht einer Geisterstadt. Kaum ein Mensch ist in den Straßen der Innenstadt unterwegs. Manche Zeitgenossen lästern, das sei auch schon vor der Ausgangssperre so gewesen. Und es stellt sich zwangsläufig die Frage: Was will ein Bürger aktuell nach 21 Uhr im Zentrum der Nibelungenstadt? Es herrschen Temperaturen um den Gefrierpunkt, kein Imbiss hat offen, keine Kneipe, kein Kino. Was also

...