Vorsicht vor Erwartungen

Steigende Wohnkosten sind ärgerlich. Zumal es nicht nur bei einer höheren Kaltmiete bleibt. Hinzu kommen Ausgaben für Strom, Wasser und Heizung, und auch diese Preise kennen seit Jahren nur eine Richtung: nach oben. Trotzdem ist die Situation in Mannheim noch nicht so dramatisch wie in einigen Städten Deutschlands, wo die Suche nach bezahlbarem Wohnraum für Mieter schon existenzielle Ausmaße

...