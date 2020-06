Vorurteile fehl am Platz

Es ist ein unguter zeitlicher Zufall. Erst wird bekannt, dass das beliebte „Café Journal“ am Mannheimer Marktplatz dicht machen und von einem weiteren türkischen Restaurant ersetzt werden soll. Dann bestätigt ein Gutachten, was Anwohner seit Jahren beklagen: Der Grillrauch dort übersteigt das zumutbare Maß bei Weitem. Daraus wurde, befeuert von der AfD, schnell die Lesart: höchste Zeit, dass die Stadt der türkischen Minderheit mal die Grenzen aufzeigt.

Doch das ist eine sachlich falsche Verkürzung. Und obendrein gefährlich bis bösartig, weil sie mit Vorurteilen spielt. Die sind hier buchstäblich fehl am Platz. Der Mannheimer Marktplatz und das angrenzende türkisch geprägte Viertel taugen nicht dazu, sie zu Symbolen für Versäumnisse bei der Integration zu erklären (die es auf beiden Seiten unbestreitbar gab und gibt).

Im Gegenteil: Dort ist ein florierendes Geschäft entstanden, der Türkisch- und Arabischstämmige speziell für Hochzeitsbedarf von überall her anlockt. Von dem Geld, das sie hierlassen, profitieren via Steuer auch Stadt wie Staat. Gleiches gilt für die Arbeitsplätze. Zumal Alternativen vielerorts Leerstände oder Ramschläden wären, siehe Breite Straße.

Rechtlich kompliziert

Überdies zeigen sich hier die Geschäftsleute, wie Vertreter von Stadt und Bürgervereinen versichern, überwiegend zum Dialog ebenso bereit wie generell zur Einhaltung der Regeln. Auch der Grillgeruch-Gutachter lobt, alle Wirte hätten sich ihm gegenüber durchaus kooperativ verhalten.

Das Problem ist indes äußerst komplex, was an den Feinheiten des Gaststätten- und Emissionsschutzrechts ebenso liegt wie an Bestandsregelungen bei Gesetzesverschärfungen. Verkürzt: Es gibt hier keine festen Grenzwerte, auf deren Einhaltung die Stadt pochen kann. Sondern nur weniger verbindliche Schwellenwerte, wann anhand bisheriger Rechtsprechung Geruchsbelästigungen unzumutbar sind. Die werden in Mannheim laut Gutachten zwar klar überschritten. Doch darf man damit nicht einfach allen Wirten die Kohlen aus dem Feuer nehmen. Vielmehr sind technische Lösungen für besseren Rauchabzug gefragt. Daran wird bereits gearbeitet, mehr Nachdruck wäre geboten. Vor allem beim Thema Brandschutz.

Andere Städte mit hohem türkischstämmigem Bevölkerungsanteil kämpfen übrigens mit dem gleichen Problem. Dem Vernehmen nach war schon eine Delegation aus Köln in Mannheim, um von hiesigen Erfahrungen zu lernen. Allzu erleuchtet sind sie wohl kaum heimgefahren.

