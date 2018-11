Wachsam bleiben

Eine erschütternde Zahl: Jahr für Jahr werden in Deutschland bis zu 100 000 Minderjährige sexuell missbraucht. So die Schätzungen, denn richtig Licht fällt auch jetzt noch nicht in dieses Dunkel. Vieles von dem, was meist in Familien passiert, zu etwa 20 Prozent in Institutionen (Kirchen, Internaten wie der Odenwaldschule) oder Vereinen, kommt nicht an die Oberfläche.

Die Aufdeckung des

...