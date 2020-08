Wacklige „Lernbrücken“

Für Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) ist es eine Erfolgsmeldung. Mit dem Sommerferien-Konzept „Lernbrücken“ helfe man „genau den Kindern und Jugendlichen, für die eine zusätzliche Förderung besonders wichtig ist“ – nämlich denjenigen, die man während der Corona-bedingten Schulschließungen „schwieriger als andere erreicht“ habe.

61 500 Betroffene sind es laut Kultusministerium im gesamten Land, die das freiwillige Angebot nutzen. Auf den ersten Blick klingt diese Zahl beeindruckend. Dabei sind es gerade mal gut fünf Prozent der Schüler. Eine ähnliche Relation zeigt sich in Mannheim – und wirft ein Schlaglicht auf die Problematik: Nachholbedarf haben erheblich mehr Kinder und Jugendliche, die fünf Prozent sind nur ein Bruchteil derer, die gerade jetzt intensiv gefördert werden müssten. Das gilt insbesondere in Gebieten mit herausfordernder sozialer Lage, aber eben nicht nur dort.

So steht zu befürchten: Die, die es eigentlich am nötigsten hätten, machen um die „Lernbrücken“ einen großen Bogen – weil sie scheinbar „Besseres“ zu tun haben, oder in ihren Familien kein großer Wert auf Bildung gelegt wird. Schließlich gilt beim Landeskonzept das Prinzip der Freiwilligkeit. So rechnen Pädagogen damit, dass selbst einige derer, die sich angemeldet haben, nicht kommen werden – etwa, weil das Wetter gerade so gut ist, dass sie lieber an den See gehen.

Wie wacklig die „Lernbrücken“ sind, zeigt sich insbesondere in Grundschulen. Dort gibt es kaum Lehrer, die den Förderunterricht übernehmen. Stattdessen springen Referendare oder Lehramtsstudierende ein, die die betroffenen Schüler überhaupt nicht kennen und in der Regel auf sich allein gestellt sind.

Sie treffen zudem in mehreren Fällen auf eine ausgesprochen heterogene Gruppe – mit Kindern aus zwei verschiedenen Schulen und vier verschiedenen Jahrgangsstufen. Aus acht Bereichen also. Das könnte einen absolut unerwünschten Nebeneffekt mit sich bringen: Wenn die Kinder direkt nach den „Lernbrücken“ ab dem 14. September wieder in ihre Schulen und ihre jeweiligen Klassen gehen, könnten sie im schlimmsten Fall das Coronavirus in bis zu acht neuen Gruppen weiterverbreiten.

