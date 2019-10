Warnung an die Region

Es ist eine der zahllosen Erfolgsgeschichten in der Region Rhein-Neckar. Aus der 1886 in Ludwigshafen gegründeten Chemischen Fabrik Knoll & Compagnie ist heute ein Standort des US-Konzerns AbbVie geworden – und zwar einer der bedeutendsten. In Ludwigshafen entwickelten Knoll-Forscher das Rheuma-Medikament Humira, das vergangenes Jahr zum wiederholten Mal umsatzstärkstes Arzneimittel weltweit war. Vor diesem Hintergrund ist die 100-Millionen-Euro-Investition von AbbVie in die Ludwigshafener Forschung und Entwicklung folgerichtig. Die Entscheidung ist ein Vertrauensbeweis für den Standort und seine hoch qualifizierten, engagierten Mitarbeiter.

Gleichzeitig spricht aus der Investitionsentscheidung eine enorm hohe Erwartungshaltung. Auch die ist eng verknüpft mit Humira. Das Medikament sorgte bei AbbVie über Jahre hinweg für fast zwei Drittel des Umsatzes – eine angenehme, zugleich aber gefährliche Abhängigkeit. Jetzt läuft der Patentschutz aus, die Konkurrenz darf billigere Nachahmermittel auf den Markt bringen. AbbVie sucht dringend einen Humira-Nachfolger, und besonders große Hoffnung setzt der Konzern dabei auf Ludwigshafen. Auch das sagt viel über den Stellenwert des Standorts aus, an dem die weltweit zweitgrößte Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Unternehmens angesiedelt ist.

Enormes Risiko

Bei allem berechtigten Stolz muss die Investitionsentscheidung von AbbVie aber auch eine Warnung für die Region sein. Diese Warnung lautet: Wer sich auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruht, verspielt Erfolge in der Zukunft. Die Region Rhein-Neckar ist ein extrem attraktiver Wirtschaftsstandort mit sehr gut ausgebildeten Beschäftigten und hoher Lebensqualität. Aktuell tut die Region allerdings einiges dafür, einen zentralen Standortfaktor entscheidend zu schwächen: die Verkehrsinfrastruktur. Trotz Digitalisierung in allen Lebensbereichen ist ein funktionierendes Straßen- und Schienennetz nach wie vor ein wesentliches Ansiedlungskriterium für Unternehmen. Die Frage ist, ob AbbVie heute noch einmal 100 Millionen Euro in einen Standort investieren würde, an dem die Gefahr besteht, dass das hoch qualifizierte Personal jeden Tag genervt und verspätet zur Arbeit erscheint – anstatt mit aller Kraft an künftigen Umsätzen und Gewinnen zu arbeiten. Schon dieses eine Beispiel zeigt, welches enorme Risiko der drohende Verkehrsinfarkt für Beschäftigung und Wohlstand in der Region birgt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.10.2019