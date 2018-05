Anzeige

Brüssel hat keine Wahl: Die EU-Kommission muss Italien so lange über den Weg trauen, bis sie durch Fakten vom Gegenteil überzeugt wird. Deshalb schöpfte Währungskommissar Pierre Moscovici auch wirklich jeden noch eben vertretbaren Spielraum aus, um das hoch verschuldete Land für seine bestenfalls minimalen Fortschritte zu loben. Denn es ist kein „guter Weg“. Was die nächste Regierung vorlegen wird, ist noch nicht absehbar. So lange gilt, was eingereicht wurde. Und das deutet auf Entspannung hin.

Derartige politisch begründete Großzügigkeit hat natürlich ihren Sinn. Aber es werden nicht wenige Regierungen sein, die sich fragen, ob die Kommission mit zweierlei Maß misst. Während die großen Mitgliedstaaten bestenfalls mit Samthandschuhen angefasst werden, müssen sich kleinere Länder wie Griechenland drakonische Vorgaben der Geldgeber gefallen lassen. Neun Jahre lang durfte Paris die vorgegebenen Stabilitätskriterien brechen, ohne Sanktionen der EU-Behörde fürchten zu müssen. Dabei hatte man sich mitten in der Finanzkrise doch genau auf diese geeinigt, um exzessives staatliches Leben auf Pump zu beenden. Schließlich sei es mit Schuld an der Staatsschuldenkrise.

Doch sobald die Zeiten besser werden, will davon niemand mehr etwas wissen. Italien hat Kredit bekommen, den es hoffentlich richtig versteht. Tatsächlich kann sich die Euro-Zone nämlich ein Weitermachen wie bisher nicht leisten. Zu gravierend waren die Konsequenzen der zurückliegenden Jahre, als die Regierungen mit Steuergeldern ihre maroden Banken stützen mussten.