Warnung und Chance

Der Schritt in den Profi-Fußball ist für manche Clubs gewaltig, der SV Waldhof nahm diese Stufe nach dem souveränen Aufstieg dagegen mit einer Leichtigkeit, die verblüfft. Dritter in der Winterpause, nach dem ersten Spieltag der Rückrunde auf dem Relegationsplatz – davon werden einige Fans geträumt haben und auch SVW-Trainer Bernhard Trares hätte nach eigener Aussage so eine Platzierung angegeben, wenn er sich vor der Saison etwas hätte wünschen dürfen. Damit rechnen konnte ehrlicherweise aber wohl niemand.

Dass es nun so gekommen ist, ist der Mannschaft und dem Trainerteam umso höher anzurechnen, weil Euphorie, Spielfreude und Selbstbewusstsein aus dem Aufstiegsjahr eins zu eins in die 3. Liga hinübertransportiert wurden und sich das SVW-Team auch von Rückschlägen nicht schocken ließ. So fielen bis zur Mitte der ersten Halbserie mit Keeper Markus Scholz und Torjäger Valmir Sulejmani gleich zwei Säulen der Mannschaftsachse aus, doch die Mannheimer kompensierten das über die Breite des Kaders und die individuelle Klasse, die in dieser Mannschaft steckt.

Klare Handschrift

Zudem ist die Handschrift des Trainers immer deutlicher zu erkennen. Das spielende Personal hat die Vorstellungen des Ex-Profis offenbar verinnerlicht und Trares fand auch jeweils die taktisch richtigen Lösungen, wenn die Situation zuweilen etwas komplizierter wurde. Nicht zuletzt in Sachen Mentalität und Teamgeist hat der Bergsträßer ganze Arbeit geleistet – Faktoren, die gerade bei einem Aufsteiger großen Anteil am Erfolg haben.

Für den Rest der Rückrunde stellt sich nun natürlich die Frage, was noch möglich ist. Dass der Blick bei den Optimisten nach oben geht und der SVW tatsächlich die große Überraschung der Saison werden könnte, darf nicht ausgeschlossen werden. Schließlich liefen einige Spiele in der Hinrunde unglücklich für den Waldhof und Tor-Garant Sulejmani scharrt bereits mit den Hufen. Die besten Winter-Neuzugänge werden ohnehin aus den eigenen Reihen kommen.

Nur sechs Punkte bis Platz 13

Aber ebenso gegenwärtig sollte den Mannheimer Himmelstürmern die Ausgeglichenheit der Liga sein, die eine Schwächephase nicht verzeiht. So sind es von Platz drei bis zu Platz dreizehn nur magere sechs Punkte. Abstiegsängste muss der SVW deshalb noch lange nicht bekommen, Träumereien sind allerdings gefährlich. Wie schnell es in der 3. Liga nach oben oder unten gehen kann, haben schließlich die vergangenen Spielzeiten in der untersten Profi-Klasse des deutschen Fußballs gezeigt. Das sollte dem SVW Warnung genug sein – vielleicht ist es aber auch die große Chance des Mannheimer Kult-Clubs, wenn alle konzentriert bleiben und bis zum Ende die nötige Ruhe bewahren.

