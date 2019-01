Warten auf das Abschiedsspiel

Schlägt der Fußball-Gott bei seiner Rückkehr mit dem FC St. Pauli am Böllenfalltor zu? Verwundern würde das kaum: Der Name Alex Meier steht für ganz große Comeback-Momente. 2015, damals noch in Frankfurter Diensten, schlug er nach fünfmonatiger Pause gleich dreimal zu. Im Mai 2018 – in seinem bislang letzten Bundesliga-Spiel – genügten Meier viereinhalb Minuten und ein Torabschluss, um nach über einem Jahr Fußball-Absenz für kollektive Gänsehautstimmung am Main zu sorgen. Die Lilien sind gewarnt.

Meiers Engagement am Millerntor in Hamburg, wo einst seine Laufbahn begann, wird auch sein langjähriger Arbeitgeber mit Wohlwollen registriert haben. Bei der Eintracht hatte man dem verletzungsanfälligen Publikumsliebling nach dem DFB-Pokalsieg erklärt, dass es für ihn nach 14 Jahren keine sportliche Zukunft mehr geben würde – eine Entscheidung, die viele Fans und auch den bescheidenen Norddeutschen bis ins Mark traf. Zwar besitzt der 36-Jährige bei den Hessen einen Anschlussvertrag für die Zeit nach seiner Karriere. Doch bis heute wurde der Torschützenkönig von 2015 nicht offiziell verabschiedet – ursprünglich hätte das beim Supercup im August passieren sollen. Auch ein Datum für Meiers Abschiedsspiel steht immer noch aus. Es ist nachvollziehbar, dass die Eintracht dieses emotionale Thema nicht inmitten der Pokalsieger- und Europa-League-Euphorie aufrollen will. Auf die lange Bank sollte sie es aber auch nicht schieben.

