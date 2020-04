Warten auf den Bund

Wirkliche Alternativen hat der Lufthansa-Vorstand um seinen Chef Carsten Spohr nicht. Flugreisen, ob geschäftlich oder privat, sind womöglich für Monate kein Thema, allein Frachtverkehr ist noch möglich. Das reißt auch ein bis vor wenigen Wochen gesundes Unternehmen wie Lufthansa nach unten. Das wissen die 138 000 Beschäftigten sehr genau. Auch der Pilotenvereinigung Cockpit und der Flugbegleitergewerkschaft Ufo wird das klar sein, trotz dem sie vehement für den Erhalt von Germanwings gekämpft haben.

Doch keine Flüge heißt: keine Arbeit im Cockpit, keine Arbeit in der Kabine, keine Arbeit am Boden. Schätzungsweise zwei Milliarden Euro fehlen jeden Monat in der Kasse. Spohr und seinen Kollegen bleibt keine andere Wahl, als die Reißleine zu ziehen. Und sie werden noch fester ziehen müssen.

Ihm selbst dürfte das am schwersten fallen, schließlich ist Spohr seit Jahrzehnten überzeugter und leidenschaftlicher Lufthanseat. Er weiß, wie viele Familien hinter seinen Mitarbeiten stehen. Spohr ist alles andere als ein knallharter, rücksichtsloser Manager. Er wird alles tun, um möglichst viele Jobs zu erhalten. Und doch wird am Ende aller Wahrscheinlichkeit nach der Bund wieder bei Lufthansa einsteigen müssen – nachdem er sich 1997 eigentlich für immer als Aktionär von der Airline verabschiedet hatte.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.04.2020