Warum nicht gleich so?

Die SPD wollte die Abschaffung des sogenannten Werbeverbots-Paragrafen für Schwangerschaftsabbrüche. Nun wird er nicht abgeschafft, sondern ergänzt. Das werden viele Genossen und vor allem Genossinnen an der Basis als Niederlage empfinden. Allerdings sollte man sie daran erinnern, dass ihre Partei zusammen mit der Union eine Koalition bildet, die die umstrittene Bestimmung am liebsten gar nicht angerührt hätte. SPD pur ist da nicht zu machen.

Das alles war von Anfang an klar. Aber die Versuchung, sich mit einem eher kleineren Thema ganz groß profilieren zu wollen, um dem rasanten Niedergang der Partei etwas entgegenzusetzen, war offenbar stärker. So produziert man Enttäuschungen, die nicht nötig gewesen wären und die die Einigung entwerten. Was nun auf dem Tisch liegt, ist nämlich durchaus ein tragfähiger, ein pragmatischer Kompromiss.

Den hätten alle Beteiligten schon vor Monaten haben können. Schon damals hatte die Bundesärztekammer ein Internet-Portal mit Infos über die Rechtslage, Beratungsstellen sowie die behandelnden Ärzte angeregt. Damit die Mediziner keine Strafverfolgung befürchten müssen und betroffene Frauen trotzdem Informationen finden, die mit Werbung nichts zu tun haben. Genau so ist es nun gekommen. Bleibt zu hoffen, dass sich das in der Praxis bewährt und die große Koalition sich endlich anderen Baustellen zuwenden kann.

