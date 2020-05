Was, wenn Kontrolle fehlt?

Vertrauen sei gut, heißt es frei nach Lenin immer wieder, noch besser aber sei Kontrolle, Prüfung. Was passiert jedoch, wenn sie nicht möglich ist, die Kontrolle? Was ist, wenn wir an Mienen Reaktionen nicht mehr ablesen und dadurch besser interpretieren können? Wenn wir nicht wissen, ob andere uns sympathisch erscheinen? Oder ebenso sorgsam mit der Handhygiene verfahren wie wir selbst? Wenn

...