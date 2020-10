Watzkes Herbst-Blues

In der Kultserie „Game Of Thrones“ dauert die kalte Jahreszeit mehrere Jahre. „Winter is coming“, das steht in der Fantasy-Saga für Gefahr. Unheilvolles wie die brutalen „Weißen Wanderer“ aus dem Norden kündigen sich an, wenn der lange Winter näher rückt. Hans-Joachim Watzke hat mit dem „Game-Of-Thrones“-Helden Jon Snow eher wenig gemein, aber auch der Vorstandschef von Borussia Dortmund fürchtet sich vor den kommenden dunklen Monaten.

Die Aussicht auf einen harten Corona-Winter mit wenig bis keinen Zuschauern in den Stadien hat beim BVB-Boss für einen echten Herbst-Blues gesorgt. Der Frust über die ausbleibenden Einnahmen, über steigende Inzidenzwerte und fehlende finanzielle Planungssicherheit ist aus seiner Perspektive verständlich.

Aber es gilt weiterhin das, was schon beim ersten Corona-Ausbruch im Frühjahr galt: Die Realität der Pandemie trifft alle Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft, und viele Menschen müssen sich weitaus größere Sorgen um ihre Zukunft machen als die hoch bezahlten Profis und Funktionäre in der durch die Fernseheinnahmen abgesicherten Fußball-Blase. Freiburgs Trainer Christian Streich hat zu dem Thema – wie so oft – das Richtige gesagt. „Wenn ein deutscher Nationalspieler fünf Monate lang kein Geld bekommt, glauben Sie, bei dem ändert sich was im Leben? Natürlich nicht. Aber die Studentin, die in der Fußballkneipe kocht, oder der Koch, der für 100 Leute kocht, wenn der SC Freiburg spielt, die leiden wirklich“, meinte der Kult-Coach.

Wenn die Infektionszahlen steigen, hat sich der Fußball zu fügen. Und nicht mit frechen Forderungen, wie sie unter der Woche vom Kölner Alex Wehrle und vom Augsburger Stefan Reuter kamen, auf eine Aufweichung der klaren Corona-Spielregeln zu drängen. Bei „Game Of Thrones“ besiegt Jon Snow am Ende die „Weißen Wanderer“. Bis das Virus entscheidend geschlagen ist, wird es mindestens noch einen harten Winter dauern.

