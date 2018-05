Anzeige

Schon vor Freiburg ist auf Landesebene beim linken Flügel der Grünen der Zweifel an Winfried Kretschmanns betont bürgerlichem Anstrich gewachsen. Bei einem klaren Wahlsieg wäre Salomon einer der möglichen Nachfolger für den populären Ministerpräsidenten gewesen. Das hat sich nun erledigt. Aber die Debatte um die Neuausrichtung der Südwest-Grünen dürfte nun Fahrt aufnehmen.

Extra peinlich ist der Ausgang in Freiburg für die CDU. Wie schon vor acht Jahren hat die Partei auf einen eigenen Kandidaten verzichtet. Es war eine grobe Fehleinschätzung der Christdemokraten, das Spiel verloren zu geben, bevor es begonnen hatte. Horn hat gezeigt, was möglich ist in einer Stadt wie Freiburg.

