Weckruf oder Menetekel

Erst am Ende der Saison wird man sagen können, welche Bedeutung der Frankfurter Pokalblamage in Ulm beikommt. Ein Weckruf zur rechten Zeit, aus dem die Verantwortlichen bei der Eintracht die richtigen Schlüssel zogen? Oder das Menetekel für eine völlig in die Binsen gegangene Spielzeit?

Fest steht: So kann es beim kläglich entthronten Pokalsieger nicht weitergehen. Das dem neuen Trainer Adi Hütter zur Verfügung gestellte Personal ist auf Erstliga-Niveau nicht konkurrenzfähig, eigentlich müssten Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen her. Wo Sportvorstand Fredi Bobic diese Soforthilfen in den verbleibenden knapp zwei Wochen bis zur Schließung des Transferfensters allerdings herbekommen soll, wird eine spannende Frage.

Ein klein wenig erinnert die Frankfurter Situation mittlerweile an den 1. FC Köln in der Vorsaison. In der Euphorie um die Qualifikation für den Europapokal verpassten damals auch die Rheinländer, die benötigte Qualität hinzuzukaufen – wo diese kapitale Fehleinschätzung hinführte, ist bekannt. Die Eintracht ist wesentlich schlechter aufgestellt als vor zwölf Monaten und muss schleunigst investieren. Adi Hütters Zeit am Main könnte sonst vorbei sein, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018