Weg aus der Krise

Es war ein besonderer, ja anrührender Moment: Als Ordensschwester Scholastika Jurt bei der Diskussion zum „Synodalen Weg“ in Ludwigshafen erzählte, wie sehr sie die Ausschreitungen der Demonstranten vor dem Berliner Reichstag erschreckt haben – aber auch, was sie danach ins Grübeln brachte. Müsste nicht die Kirche Antworten auf die Ängste der Menschen geben? Müsste nicht sie das Fundament liefern für Zweifelnde, die Halt suchen?

Die Fragen der Dominikanerin sind richtig. Über Jahrhunderte hinweg war es die Kirche, die den Menschen Orientierung gab – und sie mit ihrem Trost, mit ihren Perspektiven auffing bei Katastrophen und Seuchen, bei Krankheit und Verzweiflung. In der Corona-Pandemie aber fehlten diese Antworten. Die Gemeinden vor Ort hielten zwar mit großer Kreativität und enormem Einsatz das kirchliche Leben trotz Schließung der Gotteshäuser aufrecht. Aber die Bischöfe schwiegen zu den harten staatlichen Maßnahmen, den Besuchsverboten in Pflegeheimen, den für Trauernde so bitteren Restriktionen bei Beerdigungen. Und die Politik sah in der Kirche – leider – auch nicht die moralische Instanz, mit ihr drängende ethische Fragen beim Umgang mit der Pandemie zu erörtern.

Zu sehr hat sich die Kirche nämlich selbst aus dem Spiel genommen – was in erster Linie für die Katholiken, aber nicht nur für sie gilt. Ihre Glaubwürdigkeit ist durch den Missbrauchskandal zutiefst erschüttert, viele Strukturen sind völlig verkrustet, das Frauenbild ist verstörend mittelalterlich. Da darf man sich nicht wundern, wenn solch eine Kirche nur wenig Halt bieten kann.

Aber es gibt Hoffnung. So sehr die Corona-Pandemie die Probleme der Kirche noch einmal verschärft hat zutage treten lassen, so erhöhte sie zugleich erkennbar den Leidensdruck bei allen, die Reformen wollen. Die Diskussionen bei der Fortsetzung des „Synodalen Wegs“ zeigen, dass nicht nur engagierte Laien und Hauptamtliche Veränderungen fordern, sondern dass inzwischen auch bei einigen – wenn auch nicht allen – Bischöfen die Erkenntnis gereift ist, dass ein „Weiter so!“ nicht mehr geht.

Zwar wird der „Synodale Weg“ noch steinig sein. Die dicksten Brocken legt ihm vermutlich am Ende der Vatikan in den Weg. Aber schon der Weg ist zumindest ein Teil des Ziels, ringen doch hier Laien und Kleriker auf offene, engagierte Art um den Weg zu einer modernen Kirche, wie wir sie brauchen. Indem sie Menschen ein Fundament gibt und als moralische Instanz wirkt, nicht nur in der Pandemie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.09.2020