Helmut Schleweis hat sich einiges vorgenommen. An den Strukturen der deutschen Sparkassenlandschaft zu rütteln, ist kein Projekt, das man nebenbei erledigt. Dass der ehemalige Chef der Heidelberger Sparkasse den kompletten öffentlich-rechtlichen Verbund zur Neuordnung aufruft, zeugt von Selbstbewusstsein – und von profundem Wissen um die Stellung der Finanzgruppe in der Branche.

Das Bankgeschäft ist wie bei allen anderen Instituten unter Druck. Die niedrigen Zinsen schmälern die Einnahmen, während das dichtgeknüpfte Filialnetz auf den Kosten lastet. Auch der Mannheimer Sparkassenchef Stefan Kleiber hatte zuletzt mittelfristig Fusionen in Aussicht gestellt, um größere und damit effizientere Strukturen zu schaffen. Den Sparkassenversicherern würde eine Bündelung ihrer Kräfte ebenfalls guttun – in diesem Segment etwa ist die Konkurrenz der genossenschaftlichen Volks- und Raiffeisenbanken wesentlich besser aufgestellt. Und auch die Landesbanken arbeiten trotz wirtschaftlicher Gesundung weiter nebeneinander her. Helmut Schleweis ist ein Sparkassen-Urgestein – doch auch ein solches kann mitunter den Weg in die Zukunft weisen.