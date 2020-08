Weg mit den Schubladen

Es gibt Bilder, die bekommt man nicht mehr aus seinem Kopf. Wer die Gedenkstätte in Auschwitz besucht hat, wird sich sein ganzes Leben lang an das Lagertor mit der unfassbar zynischen Parole, an die Berge von Koffern oder Brillengestellen erinnern. Jeder Schritt eine Mahnung. Jeder Gegenstand ein Schicksal – ein Leben, das ausgelöscht wurde.

Ausgerechnet Oswiecim, wie die Stadt in Polen jetzt wieder heißt, hat Eliezer Sherbatov gewählt, um Eishockey zu spielen. Für manche, wie den Rabbiner Elchanan Poupko, ist dieser Schritt ein Tabubruch, ein Verrat an den dort Gefolterten, Ermordeten. Jeder, der dort jetzt lebe, trage Schuld.

Das ist eine Sicht, die der Zukunft keinerlei Chance lässt. Mit dieser Denkweise lässt sich ein friedliches Zusammenleben nicht aufbauen. Glaube, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Herkunft – alles Merkmale, aufgrund derer Menschen in Schubladen gesteckt werden. So wie vor 80 Jahren vom Verbrecher-Regime des Dritten Reiches. Genau diese Verallgemeinerungen, die Entmenschlichung und Degradierung zu Nummern, die in Unterarme tätowiert wurden, haben mit dazu beigetragen, dass unfassbare Gräueltaten geschehen konnten.

Daher ist der Weg, den der 28-jährige Sherbatov gewählt hat, genau der richtige. Er gibt einer Generation ein Gesicht und hat mit seiner Entscheidung dafür gesorgt, dass über Auschwitz, über die Judenverfolgung und Antisemitismus gesprochen wird. Dass er, der Kapitän der israelischen Nationalmannschaft, besonders im Fokus steht, ist ihm klar. Seiner Verantwortung ist sich Sherbatov bewusst. Er nimmt sie an – unverkrampft.

Genau so muss es sein. Gerade haben die israelische Armee und die Bundeswehr eine gemeinsame Übung absolviert. Am Jahrestag des Olympia-Attentats 1972. Auch das ist ein starkes Zeichen. Es geht um Erinnern, Mahnen – und das Gedenken an die Getöteten mit Leben erfüllen. Gemeinsam. Besonders in Zeiten wie diesen. Nie wieder – das ist die Botschaft.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020