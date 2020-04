Weg mit der WM

Bob Hanning drückte es vor wenigen Wochen sehr treffend aus. „Erst wenn sich der Staub gelegt hat, wird man sehen, wer noch steht“, sagte der Geschäftsführer der Füchse Berlin. Und was er damit meinte, war klar: Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise lassen sich momentan gar nicht abschätzen. Sie werden erst sichtbar, wenn die Handball-Bundesliga (HBL) wieder ihren regulären Spielbetrieb mit Zuschauern aufnimmt. Wann das passiert, ist vollkommen offen. Mit dem Abbruch der jetzigen Saison hat die HBL aber auf jeden Fall alles richtig gemacht.

Alle Wettbewerbe prüfen

Die Wertung nach einer Quotientenregel ist fair, weil sie alle gespielten Begegnungen berücksichtigt. Und nun einen Schlussstrich zu ziehen, bietet zumindest die Option, die neue Saison im September zu starten, wenngleich es schwerfällt, daran zu glauben. Deshalb darf es kein Tabu-Thema sein, die WM im Januar zu verschieben – zumal im Sommer 2021 noch ein olympisches Handball-Turnier ausgetragen werden soll. Und auch eine Aussetzung der europäischen Club-Wettbewerbe oder zumindest aber eine reduzierte Variante von Champions League und Euro League – beispielsweise durch den Verzicht auf Gruppenspiele – muss diskutiert werden.

Denn zunächst einmal geht es darum, Platz für die nationalen Ligen zu schaffen, die sich aber ebenfalls Gedanken machen müssen. Sprich: Da in der neuen Runde sogar 20 Teams in der Bundesliga antreten, muss der Modus von der HBL vielleicht einmalig geändert werden. Denn aktuell ist es unvorstellbar, dass in der nächsten Saison Zeit für 38 Spieltage ist. Ein Denkmodell wäre der Spielbetrieb in zwei Staffeln – und am Ende gibt es Entscheidungsspiele. In besonderen Momenten sind schlichtweg besondere Lösungen gefragt – zumal schon jetzt klar ist, dass die nächste Runde für alle Mannschaften nur eine Übergangssaison wird. Denn an Transfers ist momentan nicht zu denken.

Folgen und Versäumnisse

Das gilt auch für die Rhein-Neckar Löwen, die allerdings – und das ist Teil der Wahrheit – schon deutlich vor der Corona-Krise ihre Aufgaben bei der Personalplanung nicht erledigt haben. Im September des vergangenen Jahres teilten die Verantwortlichen Mads Mensah Larsen mit, dass sie nicht mehr mit ihm planen. Seitdem wussten also die Löwen, dass sie einen neuen Halblinken benötigen. Passiert ist seitdem: nichts.

Wenn der zweifache deutsche Meister also nur mit drei Rechtshändern im Rückraum in die nächste Runde gehen sollte, wäre die Corona-Krise zwar ein gewichtiger Grund dafür. Die Folgen der Pandemie würden in diesem Fall aber auch ein eigenes Versäumnis überdecken. Denn es gab frühzeitig in dieser Saison Hinweise darauf, dass die Mannschaft verstärkt werden muss. Nicht umsonst stehen die Löwen nach 26 Spielen bei 18 Minuspunkten – und sind damit so schlecht wie seit der Saison 2011/2012 nicht mehr. In Zeiten von Corona sollte diese enttäuschende Bilanz nicht vergessen werden, sondern eine Arbeitsgrundlage für die Gestaltung einer besseren Zukunft sein.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020