Wegducken gilt nicht

In der Landeshauptstadt Stuttgart werden die Fahrverbote Schritt für Schritt ausgeweitet – und in der Landesregierung sind bei jeder weiteren Verschärfung dieselben Reflexe festzustellen.

Die Grünen berufen sich in einer eher staatstragenden Art auf Urteile von Gerichten, die zur Verbesserung der Luft keine andere Möglichkeit lassen, als weitere Fahrverbote auszusprechen.

Die CDU hingegen tut gern so, als habe sie mit der Sache nichts zu tun, und fordert in bester Oppositionsmanier, Restriktionen zu vermeiden. Denn im Gegensatz zu den Grünen, bei denen Teile der linken Klientel in der Partei Fahrverbote aus Gründen des Umweltschutzes generell befürworten, weiß die CDU, dass sie ihre Wähler abschreckt, würde sie auch nur den Anschein erwecken, man forciere die Umsetzung von Fahrverboten.

Allerdings bewegt sich die CDU auf dünnem Eis, denn schließlich hat sie in den vergangenen Jahren in der Koalition mit den Grünen etliche Fahrverbotsbeschlüsse mitgetragen.

Unabhängig davon wächst die Zahl der Fahrzeughalter stetig an, die die Verbote betreffen. Dies gilt vor allem, seitdem auch Diesel-Autos der Euro-Norm 5 in den Fokus geraten sind. Ihnen wird bis jetzt nur die Einfahrt in einzelne Abschnitte von vielbefahrenen Strecken verwehrt. Kommen jetzt aber – und danach sieht es aus – die zentralen Stadtbezirke komplett hinzu, ist das eine neue Dimension.

Wer glaubt, im Windschatten der Corona-Pandemie würde das Thema untergehen, der irrt sich. Werden die neuesten Pläne Realität, sind sie bald für eine breite Masse zu spüren. Spätestens dann kann sich kein politischer Akteur mehr wegducken.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.07.2020