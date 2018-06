Anzeige

Die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei seien ein „Sieg der Demokratie“, jubelt Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Das Gegenteil trifft zu. Die Abstimmung besiegelt den Übergang zum neuen Präsidialsystem. Es macht aus der Türkei einen autokratischen Staat, dessen Führer praktisch keiner parlamentarischen Kontrolle mehr unterliegt. 181 Stunden lang übertrug das Staatsfernsehen TRT in den vergangenen Wochen Erdogans Reden, sein wichtigster Herausforderer Muharrem Ince musste sich mit 16 Stunden Sendezeit begnügen. Ein fairer Wahlkampf sieht anders aus. Mit dumpfen nationalistischen Parolen und osmanischen Großmachtträumen gelang es Erdogan, viele autoritätsgläubige Wähler zu vereinnahmen. Ob er wirklich die Mehrheit gewann, ist strittig. Wahlbeobachter berichten von massiven Manipulationen an den Urnen. Dass diese Beschwerden Konsequenzen haben werden, ist aber nicht zu erwarten. Der allmächtige Staatschef wird keine Zweifel dulden.

Erdogan, künftig in Personalunion Staatsoberhaupt, Parteivorsitzender und Regierungschef, kann von nun an die Machtfülle des neuen Präsidialsystems ausschöpfen. Einen Premierminister, der dem Parlament Rechenschaft schuldig ist, gibt es künftig nicht mehr. Seine Kompetenzen gehen auf den Staatschef über. Er beruft seine Minister ohne Mitwirkung des Parlaments und kann über die Köpfe der Abgeordneten hinweg regieren. Dass Erdogan nun verspricht, den Ausnahmezustand aufzuheben, ist kein Grund zur Erleichterung. Denn unter der neuen Verfassung hat er noch mehr Vollmachten. Während im Ausnahmezustand das Parlament Erdogans Dekrete nachträglich billigen musste, ist das künftig nicht mehr nötig.

Die Wahlen vom Sonntag würden die Türkei auf Jahrzehnte hinaus prägen, meint Recep Tayyip Erdogan. Er könnte recht behalten – leider. Mit dieser Wahl hat sich das Land noch weiter von Europa und dem Westen entfernt. Das neue Präsidialsystem ist mit rechtsstaatlichen Prinzipien, so wie man sie in der Europäischen Union versteht, unvereinbar.