Welch ein Coup!

Das deutsche Eishockeyteam wandelt bei Olympia auf einem schmalen Grat. Nach der hakeligen Vorrunde mit nur einem Sieg über Norwegen schien die Bilanz bescheiden auszufallen. Doch der Erfolg gegen die Schweiz und das Erreichen des Viertelfinales ließ das DEB-Team wieder glänzen. Und nun der grandiose Coup über Schweden und der Halbfinaleinzug – keine Zweifel, unter Bundestrainer Marco Sturm geht es für das deutsche Eishockey aufwärts.

Zwar fehlen beim Turnier in Südkorea die besten Profis der Welt aus der nordamerikanischen Profiliga NHL, die ihre Spieler nicht für Olympia freigab. Insofern sind die Auftritte in Pyeongchang mit leichter Vorsicht zu bewerten. Doch auf der anderen Seite fehlen die Top-Profis in allen Mannschaften, bei den Schweden ebenso wie im DEB-Team – es kommt daher darauf an, aus den vorhandenen Möglichkeiten das Beste zu machen.

Bundestrainer Sturm ist das gelungen. Der Ex-NHL-Profi genießt den großen Rückhalt und die Bewunderung seiner Spieler, er motiviert sie zu höchster Konzentration und Topleistungen. Der 39-Jährige hat die deutsche Auswahl konsequent weiterentwickelt, 2016 und 2017 war das WM-Viertelfinale der Lohn, nun gar das olympische Halbfinale. Greifen jetzt noch die Maßnahmen zur Nachwuchsförderung beim DEB, sieht auch die ferne Eishockey-Zukunft bestens aus.