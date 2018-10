Luigi Toscano dürfte der zur Zeit erfolgreichste Mannheimer Künstler sein. Gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte in Sandhofen und überlebenden Zwangsarbeitern entwickelte er eine zutiefst überzeugende Idee: die letzten bis heute überlebenden Opfer des Holocaust in eindringlichen, großformatigen Aufnahmen zu porträtieren und ihnen damit nach so langer Zeit ein Gesicht zu geben, sie mitten in den öffentlichen Raum zu stellen und uns alle aufzurufen, gegen das Vergessen anzukämpfen.

Das ist eine wichtige, weltweit als demutsvoll wahrgenommene Geste, die alle Unterstützung verdient, die sie nur bekommen kann. Denn Toscano gelingt es, dabei ganz ohne Schuldzuweisung auszukommen und die Opfer schlicht als das darzustellen, was sie wirklich sind: ganz normale Menschen wie du und ich. Während Rechte und Radikale Hass und Hetze schüren, müht sich Toscano um eine aufrichtige Erinnerungskultur, die eine Versöhnung möglich machen könnte.

Dass er dabei zum Botschafter eines vielfältigen, friedlichen Deutschlands wurde, weltweit geachtet für den würdevollen Umgang mit den Opfern eines katastrophalen Irrwegs, ist Ausdruck der positiven Entwicklung, die unsere Gesellschaft nach der Befreiung vom NS-Terror genommen hat. Es ist der Einwanderersohn Toscano, der unser gemeinsames Land repräsentiert! Darauf darf man als Deutscher stolz sein. Und als Kurpfälzer allemal, denn es ist gewiss kein Zufall, dass Luigi Toscano ausgerechnet in der Quadratestadt das kreative Umfeld fand, in dem er „Gegen das Vergessen“, einen Welterfolg aus Mannheim, so weit voranbringen konnte.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.10.2018