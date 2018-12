Welterklärer

So inszeniert das jährliche Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit in- wie ausländischen Journalisten in Moskau auch sein mag, so bietet es doch zweierlei.

Zum einen informiert das russische Volk (in Form von Journalisten eben) über die Probleme im Land. 80 Prozent aller Pressevertreter bei der sogenannten Pressekonferenz mit Putin kommen aus der russischen Provinz und fragen den Staatschef einmal nach Fußballfeldern für Waisenkinder, einmal nach Müllverbrennungsanlagen, in der Hoffnung, der Herr im Kreml möge ein Machtwort sprechen. So kann sich Putin als Kümmerer geben, als einer, der mit markigen Worten sagt: „Wir finden eine Lösung.“ Es ist das politische Verständnis im Land: Nur einer weiß, was zu tun ist.

Zum anderen zeigt sich in den langen Stunden der Putin-Aufführung, wie der Kreml die Ereignisse in der Welt sieht. Die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ist für Putin keine Annexion, sondern ein einfaches Referendum, das Asowsche Meer ein besonderes Gewässer, in dem Russland – vor allem durch die Krim im Rücken – lediglich seine Rechte verteidige, wie es sich ohnehin gegen die weltumspannende Russenfeindlichkeit, die in Kiew genauso wie in Europa und den USA regiere, zur Wehr setze – auch dadurch, dass es neue Waffensysteme entwickele.

Das ist die postulierte Wahrheit des Kreml, gegen die das internationale Recht in den vergangenen Jahren kaum anzugehen imstande war. Russland ist längst zu einem unzuverlässigen und schwierigen Partner geworden. Es sieht sich im Recht und alle anderen im Unrecht, die Kommunikation, vor allem über die Lage in der Ukraine oder auch in Syrien, ist nahezu unmöglich, weil allein die Grundlage für manche Begrifflichkeiten nicht mehr vorhanden ist.

Die Führung im heutigen Russland prägt eine Wagenburg-Mentalität, ausgehend von Minderwertigkeitskomplexen, die sie mit dem Pochen auf Stärke auszugleichen versucht.

