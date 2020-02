Wenig menschlich

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was Artikel 1 des Grundgesetzes festlegt, umfasst auch die materiellen Voraussetzungen, die für seine physische Existenz und für ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben unerlässlich sind. So hat es das Bundesverfassungsgericht bereits 2010 entschieden. Der Bund der Energieverbraucher leitet daraus ein Grundrecht auf Energieversorgung ab.

Wenn sich ein Kunde dauerhaft weigert, für den bezogenen Strom oder das Erdgas zu zahlen, geht er damit das Risiko ein, dass ihm der Lieferant den Hahn abdreht. Als allerletzte Lösung mag das vertretbar sein, doch die Verhältnismäßigkeit muss gewahrt bleiben.

Nicht nachvollziehbar

Was der Energieversorger EnBW mit einem Kunden in Edingen gemacht hat, ist alles andere als verhältnismäßig. Denn hier war der Abnehmer durchaus bereit, zu zahlen und hat dies auch getan. Streitig war allein die Höhe des Stromverbrauchs und damit der Rechnungssumme. Man mag es naiv nennen, dass ein zweifacher Vater bei der Übernahme einer Mietwohnung nicht auf einem Übergabeprotokoll besteht, in dem auch die Zählerstände dokumentiert sind. Dass aber der Energieversorger zuerst einen Ratenplan mit ihm vereinbart und ihm dann trotz Zahlungen den Strom abklemmt, ist absolut unverständlich und nicht nachvollziehbar.

Mit dem Holzhammer

Fast ein Jahr lang hat die EnBW den Vater und seine Töchter buchstäblich im Dunkeln und im Kalten sitzen lassen. Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens: Eine solche Vorgehensweise ist absolut menschenunwürdig. Wer – wie der EnBW-Konzern – im Jahr rund 500 Millionen Euro Gewinn erzielt und dann bei einem kleinen Kunden wegen Streit um ein paar Euro den Holzhammer Stromsperre auspackt und nicht einmal bereit oder in der Lage ist, in einen vernünftigen Dialog mit dem Strombezieher einzutreten, der tritt die vom Grundgesetz geschützten Menschenrechte mit Füßen.

Von sich selbst sagt die EnBW auf ihrer Homepage: „Wir sind hier (in Baden-Württemberg) über unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tief verwurzelt und sprechen die Sprache der Menschen.“ In diesem Fall bedurfte es eines langen Atems des Kunden und der Recherche der „MM“-Redaktion, bis die EnBW von der kundenfernen Haltung abgekehrt ist und zu einer Sprache der Menschlichkeit zurückgefunden hat.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.02.2020