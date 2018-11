Ex-Vorstandschef Josef Ackermann hat schon vor zehn Jahren davon gesprochen, kein Geschäft sei es wert, den Ruf der Bank aufs Spiel zu setzen. Seine längst gescheiterten Nachfolger haben Ähnliches wiederholt und versichert, dass die internen Kontrollen der Bank endlich verbessert werden und zuverlässig greifen – zuletzt der seit April amtierende Vorstandschef Christian Sewing. Doch ganz offensichtlich ist wenig passiert. Und wenn, dann hilft es kaum.

Die jetzt erhobenen Anschuldigungen beziehen sich offensichtlich auf Geschäfte, die bis ins Jahr 2016 reichen. Damals stand der Brite John Cryan an der Spitze, und Sewing saß schon im Vorstand. Was haben die Herren getrieben? Nicht genug, muss man vermuten. Warum sonst hat die deutsche Finanzaufsicht BaFin im Sommer in einem bis dahin beispiellosen Schritt der Bank einen Sonderaufpasser aufgedrückt, der prüfen soll, ob die Maßnahmen gegen Geldwäsche den Vorgaben entsprechen und auch wirken?

Möglicherweise ist die Deutsche Bank immer noch viel zu groß, als dass sie selbst wirksam überwachen kann, was manche ihrer Angestellten treiben. Oder sie setzt immer noch falsche Anreize in Form von Boni für Mitarbeiter, die ebenso gewinnträchtige wie fragwürdige Geschäfte an Land ziehen. Niederschmetternd ist die nicht enden wollende Verwicklung der Deutschen Bank in Skandale aber für die überwiegende Zahl der Mitarbeiter, die aufrichtig und voller Überzeugung im Interesse ihrer Kunden arbeiten. Darum sind diese momentan nicht zu beneiden. Welcher ehrliche Bürger und Steuerzahler will seine Finanzgeschäfte schon von einer Bank erledigen lassen, die Steuerbetrügern und Kriminellen womöglich dabei hilft, den Staat zu hintergehen und schmutziges Geld sauber zu waschen?

