Wirtschaft ist bekanntlich auch viel Psychologie. Besonders, wenn es schlecht läuft, klammert man sich an jede gute Nachricht. Diese allzu menschliche Neigung hat der Bundeswirtschaftsminister jetzt trefflich bedient, als er von einer „deutlichen Erholung“ der Konjunktur in Deutschland sprach.

Dabei hat die Regierung den ursprünglich erwarteten Einbruch nur ein wenig nach oben korrigiert, die absehbare Dynamik danach aber stärker nach unten. Dem massiven Absturz folgt also kein rascher und steiler Aufschwung, wie es Peter Altmaier mit dem dafür symbolisch stehenden „V-Szenario“ verheißt.

Nüchtern betrachtet kommt es nur etwas weniger schlecht als ursprünglich befürchtet. Um immerhin noch 5,8 Prozent könnte die Wirtschaft in diesem Jahr schrumpfen. Gemessen am internationalen Umfeld käme Deutschland damit trotzdem leidlich davon, was vor allem damit zu tun hat, dass Corona hierzulande weniger Verheerungen anrichten konnte als anderswo. Ein Grund dafür ist das leistungsstarke Gesundheitswesen, auch wenn es mit seinen Testkapazitäten an Grenzen stößt.

Die milliardenschweren Hilfsprogramme zur Abfederung der Krise haben sich ebenfalls positiv ausgewirkt, auch wenn sie zum Teil mit viel Bürokratie verbunden sind. In anderen Ländern können die Menschen von einer derart massiven Unterstützung nur träumen. All das wird auf Dauer aber nicht reichen, um die deutsche Wirtschaft insgesamt wieder in Fahrt zu bringen. Dazu muss es auch im Rest der Welt wieder einigermaßen rund laufen.