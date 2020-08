Weniger Vielfalt

Mitsubishi will das Geschäft mit neuen Modellen in Europa „einfrieren“. So steht es in einer kurzen Mitteilung des japanischen Konzerns. Es klingt wie eine Abschiedstour – Europa scheint in den Zukunftsplänen wirklich keine Rolle mehr zu spielen.

Tatsächlich ist der Marktanteil relativ niedrig. Offenbar treffen die Japaner hier nicht den Geschmack einer breiten Masse. Zudem muss Mitsubishi dringend seine gestiegenen Kosten senken, um eingebrochene Gewinne zurückzuholen.

So ist es im Verbund mit Renault und Nissan logisch, dass sich Mitsubishi vor allem auf asiatische Märkte konzentriert. Schließlich ist das Unternehmen dort wesentlich erfolgreicher als in Europa. Auch andere Autohersteller haben sich aus Europa verabschiedet – und fahren gut damit. Wie der US-Konzern General Motors (GM). Mitsubishi wird nicht der letzte Hersteller sein, der das so macht.

Für die Kunden in Europa bedeutet das allerdings: weniger Markenvielfalt. Und auch die Händler horchen natürlich auf. Schließlich sind Neuheiten im Konkurrenzkampf wichtig, gerade jetzt, da die Digitalisierung und die Entwicklung alternativer Antriebe die Zukunft der Autobranche prägt. So logisch die Strategie aus Sicht von Mitsubishi auch sein mag, den hiesigen Händlern hilft das aber wenig. Im schlimmsten Fall müssen sie sich ein neues Geschäft aufbauen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.08.2020