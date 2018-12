Darüber haben sich schon viele Menschen geärgert: Für einen Termin beim Arzt haben sie wegen des eigenen Jobs in der Woche oft keine Zeit. Und so weichen sie auf die Notfallaufnahmen in den Kliniken am Samstag oder Sonntag aus. Auch wenn die Wartezeiten dort mitunter eine Menge Geduld abverlangen und ihr konkreter Fall kein Notfall ist.

Der Umfang an Sprechstunden bei den niedergelassenen Medizinern ist dabei weniger das Problem. Die Krankenkassen selbst haben in einer Untersuchung herausgefunden, dass die Praxen im Schnitt 29 Stunden pro Woche für ihre Patienten geöffnet haben. Die allermeisten Ärzte arbeiten demnach jetzt schon länger, als es ihnen der Bundesgesundheitsminister demnächst per Gesetz verordnen will. Insofern dürfte sich die Wirkung des Vorhabens auch in Grenzen halten.

In Wirklichkeit hakt es offensichtlich mehr daran, dass die Öffnungszeiten insgesamt wenig arbeitnehmerfreundlich sind. Der gleichen Kassen-Untersuchung zufolge hat nur etwa jede zehnte Praxis in der Woche nach 19 Uhr geöffnet, und am Sonnabend herrscht erst recht Ebbe. Verständlich, dass die Kassen deshalb die Ärzteschaft mahnen, stärker in den „Randzeiten“ aktiv zu werden. Wer A sagt, muss allerdings auch B sagen. Das heißt für die Kassen, auch eine höhere Honorierung für besonders späte Öffnungszeiten oder Wochenendarbeit in den Praxen zu akzeptieren. Apotheker bekommen schließlich auch Zuschläge für ihre nächtlichen Bereitschaftsdienste.

Anstatt sich wechselseitig mit Vorwürfen zu überziehen, sollten sich Kassen- und Ärztevertreter an einen Tisch setzen. Andernfalls muss der Gesetzgeber ran.

