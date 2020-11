US-Präsident Donald Trump räumt zum Ende seiner Amtszeit auf. Aber nicht seinen eigenen Scherbenhaufen, den er nach vier Jahren hinterlassen hat – das wird sein Nachfolger Joe Biden in die Hand nehmen müssen –, sondern dort, wo aus seiner (Trumps) Sicht der demokratische Rechtsstaat versagt hat.

Mit seinem ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn begnadigt Trump ausgerechnet jenen Mann, der in der Russland-Affäre die zentrale Rolle spielte. Zur Erinnerung: Der Bericht von Sonderermittler Robert Mueller über mutmaßliche russische Einmischungen zugunsten Trumps in die US-Präsidentschaftswahl 2016 hätte fast zu dessen Amtsenthebung geführt. Und er hatte Flynn von der Justizbehinderung explizit nicht freigesprochen. Es wird Trump eine Genugtuung gewesen sein, als er jetzt per Twitter „General Flynn und seine wunderbare Familie“ beglückwünschte – frei nach dem Motto: „Wer zuletzt lacht. . .“

Der Protest aus dem demokratischen Lager ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. Von Korruption und Machtmissbrauch ist die Rede, der Präsident belohne Freunde und politische Verbündete und schütze jene, die für ihn gelogen hätten, brachte es der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Repräsentantenhaus, Adam Schiff, auf den Punkt.

Trump hat es mal wieder geschafft, die Demokraten gegen sich aufzubringen. Dabei kam die Begnadigung nicht überraschend. Bereits im Mai hatte Justizminister William Barr gefordert, die Ermittlungen gegen Flynn einzustellen. Trump hatte im Juli seinem im Zusammenhang mit der Russland-Affäre verurteilten Berater Roger Stone die mehr als dreijährige Haftstrafe erlassen. Immer wieder hatte der Präsident die Russland-Ermittlungen als „Hexenjagd“ bezeichnet. Flynn sei „sehr unfair“ von den Medien behandelt worden, sagte Trump im Februar 2017.

Laut US-Verfassung steht es dem Präsidenten zu, am Ende seiner Amtszeit Menschen zu begnadigen. Barack Obama tat dies an seinem letzten Arbeitstag für 330 Gefangene und verkürzte die Haftstrafe etwa von Whistleblowerin Chelsea Manning. Es passt aber zu Trumps verquerem Demokratieverständnis, dass er dieses Recht nach eigenem Gusto auslegt und einen politischen Verbündeten begnadigt. Dass Flynn zugegeben hat, das FBI belogen zu haben, und nach nur dreiwöchiger Amtszeit zurückgetreten war, macht den Fall besonders heikel.

Man darf gespannt sein, wer bis zum 20. Januar noch alles unter Trumps Gnade fällt. Sein ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort zum Beispiel. Den Gipfel der Dreistigkeit dürfte Trump sich aber bis zum Schluss aufheben – wenn er sich selbst begnadigt oder dies nach vorherigem Rücktritt von seinem Vize Mike Pence erledigen lässt. Alles im Rahmen der Gesetze, aber auf die typisch Trump’sche Weise: egoistisch, verantwortungslos und zersetzend.

