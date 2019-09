Wer’s glaubt

Trotz all ihrer Neuerungsbemühungen – zumindest in Deutschland – kommt die katholische Kirche nicht in der Gegenwart an. Zu stark sind die gegenläufigen Tendenzen, zu ausgeprägt die hierarchischen Strukturen, die den Vatikan hellhörig und argwöhnisch werden lassen, sobald Kirchen einzelner Länder über Reformen nachdenken.

Zudem stellen sich die katholischen Bischöfe andererseits mit utopischen, wenngleich verständlichen Forderungen selbst ein Bein. Ein Beispiel dafür gibt die Debatte über höhere Entschädigungen für Missbrauchsopfer. 300 000 Euro soll ein Opfer erhalten, finanziert aus Spenden. Das ist gut gemeint, aber weltfern. Schon das Beispiel Odenwaldschule hat gezeigt, dass erstens das Geld kaum aufzubringen ist, um alle Opfer zu entschädigen, und dass zweitens Geld allein ohnedies nicht reicht, um Wiedergutmachung zu leisten.

Nötig und überfällig wäre vielmehr eine strukturelle Veränderung innerhalb des kirchlichen Lebens, um Missbrauch von vornherein möglichst auszuschließen. Aber das würde eben eine Öffnung der katholischen Kirche voraussetzen, zu der sie gerade nicht willens und bereit ist. Als beispielsweise Anfang dieses Jahres die Missbrauchsstudie der katholischen Kirche veröffentlicht wurde, unterstrich als Mitverfasser der Mannheimer Psychiater Harald Dreßing die Notwendigkeit einer neutralen Kommission. Nur so könnten die Strukturen des sexuellen Missbrauchs analysiert werden, um eine wirksame Prävention zu betreiben. Diese Anregung hat bisher keine Resonanz innerhalb der Kirche gefunden. Ebenso wenig wie es Anzeichen dafür gibt, dass sie der Frage nachgeht, ob der Zölibat unter Umständen übergriffiges Verhalten begünstigt.

Und dann ist da noch die Frage nach der Gleichstellung von Frauen innerhalb der Kirche – und das Unverständnis darüber, dass das überhaupt noch eine Frage ist. Ein Blick über den Tellerrand hinaus würde rasch zeigen, dass es längst schon anders geht: Die altkatholische Kirche als Gemeinschaft der Katholiken, die den Zölibat, das Unfehlbarkeitsdiktum des Papstes sowie die Benachteiligung von Frauen ablehnen, feiert seit jeher Gottesdienste mit verheirateten Priestern oder Pfarrerinnen, die im normalen Leben stehen und den Sorgen und Anliegen ihrer Gemeindemitglieder weniger entrückt sind.

Katholiken, die den Kurs des Vatikans und den langen, kräftig nach Deutschland reichenden Arm des Papstes kritisieren, haben so eine Alternative zu Rom, ohne die Kirche verlassen zu müssen.

Vielleicht braucht es eine solche Abstimmung mit den Füßen, dass die Bischöfe begreifen, wie sehr sie sich um ihre Gläubigen kümmern müssen und nicht mehr darauf pochen können, dass die Schäflein schon zu ihnen kommen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.09.2019